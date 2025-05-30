حسن حسني.. صاحب المدرسة الخاصة في الكوميديا والأداء التمثيلي

أعمال فنية ابتعد من خلالها حسن حسني عن الكوميديا

حسن حسني وتأسيس مدرسة خاصة في الكوميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 07:20 مساءً - يعد الفنانمن كبار الفنانين في مصر والوطن العربي والذين قد أسهموا في إثراء الفن العربي من خلال تقديم العديد من الأعمال الفنية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات مسيرته الفنية سواء بـأو المسرح أو، كما نجح أيضًا في أن يكون بمثابة حلقة الوصل بين جيل الفنانين القدامى والجيل الجديد الذي كان دومًا داعمًا لهم في بداية مشوارهم الفني.على الرغم من نجاح الفنان حسن حسني في مجال الكوميديا بشكل كبير ويعد من أبرز الفنانين في الأعمال الكوميدية، إلا أنه كان هُناك عدد من الأعمال الفنية التي ابتعد من خلالها عن الكوميديا وأثبت موهبته في الأداء التمثيلي بشكل حقيقي.وكان قد جسد الفنان حسن حسني العديد من الشخصيات في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت له نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور ومن أبرزها مُشاركته بمسلسل "المال والبنون" ومسلسل "رأفت الهجان" وبالطبع النجاح الكبير الذي حققه ببطولة مسلسل "أم كلثوم"، وخلال مسيرته شارك ببطولة عدد كبير من المسلسلات أمام كبار الفنانين مثل "أين قلبي، أميرة في عابدين، عفاريت السيالة".وعلى مستوى السينما كان للفنان حسن حسني العديد من الأدوار المُميزة والتي ابتعد من خلالها عن الكوميديا، وجاء ذلك مع نهاية فترة السبعينيات وظهور عدد من الأفلام والمخرجين الجُدد والتي أُطلق حينها فترة "السينما الواقعية الجديدة" فكان للفنان حسن حسني عدد من المُشاركات الهامة بعدد كبير من الأفلام في تلك الفترة والتي أصبحت جزءًا هامًا من تاريخ وكلاسيكيات السينما المصرية.حيث تعاون مع المخرج عاطف الطيب في أفلام "سواق الأتوبيس، البريء، الهروب" كما تعاون مع المخرج محمد خان في أفلام "زوجة رجل مهم، فارس المدينة" كما تعاون مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم "سارق الفرح"، والمخرج رأفت الميهي في فيلم ميت فل".وجاء ظهور الفنان حسن حسني وبداياته الفنية حينما كان الوسط الفني مُمتلئاً بعدد من عمالقة الكوميديا إلا أنه نجح في أن يجد لنفسه مكانة خاصة بينهم وتعاون مع كثير منهم سواء بالسينما أو المسرح ووضع بصمة خاصة في عالم الكوميديا.حيث جسد مع الفنان الراحل سمير غانم بطولة السهرة الدرامية "فندق النجوم الزرقاء" كما تعاون مع الفنان محمد نجم بمسرحية "اعقل يا مجنون" ومُشاركته المميزة أمام الفنانة سهير البابلي والفنان أحمد بدير بمسرحية "على الرصيف" والعديد من الاعمال الأخرى.يُمكنكم قراءة:كما كان للفنان حسن حسني دور كبير في دعم جيل الشباب بالسينما مع بداية خطواتهم بمطلع الألفية الجديدة، حيث كان يُقدم أداءً كوميديًا لدعمهم بأفلامهم الأولى وعمل مع مُعظم نجوم الشباب بتلك الفترة ومن أبرزهم "أحمد حلمي، محمد هنيدي، علاء ولي الدين، محمد سعد" والعديد من الفنانين الآخرين، وشهدت تلك الفترة غزارة كبيرة في الإنتاج حيث شارك ببطولة 75 فيلمًا سينمائي في 20 عامًا منذ 1999 حتى عام 2019.وقد رحل عن عالمنا الفنان حسن حسني في مثل هذا اليوم 30 مايو عام 2020 عن عمر ناهز الـ84 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا أصبح نموذجًا للعديد من الفنانين لتقديم اعمال فنية حقيقية للجمهور.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».