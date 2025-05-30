إنطلاق تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" وسط ترقب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - انطلق رسميًا تصوير الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي الشهير "اللعبة"، تحت إشراف المخرج المصري معتز التوني، استعدادًا لعرضه على قنوات MBC ومنصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة، وشارك التوني متابعيه عبر حسابه صورة من كواليس أول يوم تصوير، وعلّق بكلمة مقتضبة: "الحمد لله"، إيذانًا بعودة واحدة من أنجح التجارب الكوميدية في الدراما المصرية.
الموسم الجديد يضم في بطولته هشام ماجد وشيكو، إلى جانب نخبة من الممثلين أبرزهم مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت.
ويُعوّل صنّاع العمل على الحفاظ على النجاح الذي رافق المواسم الأربعة السابقة، والتي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور في مصر والعالم العربي.
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