فن ومشاهير

زياد ظاظا يتألق في أولى حفلاته في هولندا

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري زياد ظاظا أولى حفلاته في أوروبا، ضمن فعاليات مهرجان "نوافذ" في هولند ا، وسط تفاعل جماهيري كبير من الجاليات المصرية و العربية، و قدّم ظاظا مجموعة من أشهر أغانيه مثل "إيه القرف ده"، "كاب مرسيدس"، و "باريس"، و تأتي هذه المشاركة بعد ظهوره في مهرجان "كان" بفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، الذي تم إختياره ضمن قسم "نظرة ما".

و كان ظاظا قد شارك مؤخرًا في مسلسل "برستيج"، وفيلم "ستين جنيه" الذي افتتح مهرجان الجونة في دورته السابعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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