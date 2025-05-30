زياد ظاظا يتألق في أولى حفلاته في هولندا

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري زياد ظاظا أولى حفلاته في أوروبا، ضمن فعاليات مهرجان "نوافذ" في هولند ا، وسط تفاعل جماهيري كبير من الجاليات المصرية و العربية، و قدّم ظاظا مجموعة من أشهر أغانيه مثل "إيه القرف ده"، "كاب مرسيدس"، و "باريس"، و تأتي هذه المشاركة بعد ظهوره في مهرجان "كان" بفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، الذي تم إختياره ضمن قسم "نظرة ما".

و كان ظاظا قد شارك مؤخرًا في مسلسل "برستيج"، وفيلم "ستين جنيه" الذي افتتح مهرجان الجونة في دورته السابعة.