مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "كتاب مفتوح"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري مصطفى كامل أغنيته الجديدة "كتاب مفتوح" عبر قناته الرسمية، معبرًا عن سعادته بتفاعل الجمهور قائلاً: "توكلنا على الله. .. والحمد لله على رد الفعل". الأغنية من توزيع طه الحكيم، ومهندس الصوت أحمد جودة، وعزف ناي نادر الشاعر.

وفي سياق آخر، أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، منع الفنانين الشعبيين تحت سن 21 من العمل بعد منتصف الليل، مع التشديد على معاقبة المنشآت المخالفة وسحب تصاريح القُصر.

كما قررت النقابة تخفيض عقوبة الفنان رضا البحراوي إلى 15 يومًا، وتخفيض إيقاف حمو بيكا إلى شهر، بعد التماسهما وتعهدهما بعدم تكرار المخالفات، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بعدالة وحماية كرامة الفنان.



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