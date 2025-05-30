شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على تطوير أطر النقد الموسيقي الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور إيهاب صبري، أستاذ الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لأكاديمية الفنون، الذي عقد خلال شهر مايو 2025 تحت عنوان "دور الفنون في التنمية المستدامة"، ببحثه العلمي "رؤية استراتيجية لتطوير أطر النقد الموسيقي الرقمي في سباق التنمية المستدامة بمصر".

وبدورها كرمت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور إيهاب صبري، بعد قبول بحثه العلمي عن تطوير أطر النقد الموسيقي الرقمي في سباق التنمية المستدامة في مصر، كذلك لمشاركته البناءة والفعالة في دورة مبادئ صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما أعرب صبري عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مقدما الشكر لرئيسة الأكاديمية الذي وصفها بأنها راعية الفن والثقافة والبحث العلمي.



تكريم الدكتورة غادة جبارة للدكتور إيهاب صبري

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب صبرى، يعمل مدرسا للموسيقى في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، له عدد من الكتب والأبحاث والدراسات منها "الموسيقى بين الفن والفكر" و"سمات النقد الموسيقى المعاصر فى مصر" و"فن الموسيقى السينمائية"، كذلك لديه مقاربات نقدية نشرت في عدد من الصحف والمجلات الفنية والثقافية المتخصصة منها "أدب ونقد"، ومقاربة نقدية بعنوان "رؤية توثيقية لموروث المسرح الغنائي المصري عند كل من عبد الحليم نويرة ومحمد نوح وحلمي بكر".

وعقدت أكاديمية الفنون مؤتمرها العلمي الدولي الثامن على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 27، 28 مايو الجاري بعنوان "دور الفنون في التنمية المستدامة"، تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك تأكيداً لدور الأكاديمية العلمي والمدني بل والسياسي أيضًا.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، أنه قد شارك في المؤتمر سبع دول عربية هي السعودية، الكويت، السودان، الجزائر، تونس، العراق بالإضافة إلى مصر، ذلك عبر ثماني محاور تشمل كافة الفنون المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية، فنون طفل، الباليه، الأداء الحركي، الموسيقى، النقد والترجمات.