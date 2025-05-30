شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر غدًا واستئنافه بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

استأنف النجم ياسر جلال تحضيرات مسلسله الجديد "للعدلة وجه آخر" الذي تعاقد عليه العام الماضي وكأن ينوى التواجد في موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض الجزء الثاني من مسلسله جودر وصعوبة التواجد بمسلسلين من بطولته في نفس الموسم بسبب أمور تسويقية.

وبدأت الشركة المنتجة لمسلسل "للعدالة وجه آخر" الذي يكتبه عمرو الدالي ويخرجه محمد يحيى مورو، في إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل، حيث انضم كل من أروى جودة ومحمد علاء جامايكا، ومن المقرر الانتهاء من عملية التعاقدات مع باقي الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء تصوير العمل قريباً.

يكرر ياسر جلال تعاونه مع السيناريت عمرو الدالى، فى "للعدالة وجه آخر" بعدما قدما سوياً مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة أيضاً في شهر رمضان 2023 الماضى، وشارك فى بطولته مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

وقدم ياسر جلال آخر أعماله مسلسل "جودر 2" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري