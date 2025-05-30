هكذا ردت وفاء الكيلاني على سبب غيابها عن الساحة الإعلامية.. ما علاقة تيم حسن؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 05:53 مساءً - على هامش حضورها قمة الإعلام العربي 2025، المقامة في دبي، كشفت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني سبب غيابها عن الساحة الإعلامية منذ سنوات، كما تحدثت عن مسلسل زوجها النجم السوري تيم حسن "تحت سابع أرض" والذي شارك من خلاله في المارثون الرمضاني السابق.
وتابعت الكيلاني: "وأنا مش بتكلم على حياتي الخاصة وهي بخير وكلنا بنمر بظروف صحية ممكن تبقى مش لطيفة، وبنعدي بيها، وبنمر بظروف عائلية مش بالضرورة تكون بيني وبين جوزي، سيبوه في حاله".
وتحدثت وفاء الكيلاني عن مسلسل زوجها تيم الحسن الذي قدمه في رمضان 2025 "تحت سابع أرض"، قائلة: "لو هتسألني، هقولك إن هو أحلى مسلسل أنا شفته في رمضان.. أكيد تيم ممثل مش محتاج نقول هو إيه، قيمته الفنية كبيرة وعالية جدًا".
وعن معايدتها لابنتها قالت وفاء الكيلاني : "عندها 16 سنة، واخدة مني كل شيء ولكن بشخصية أقوى، ولكنها لا تميل للإعلام فهي تحب الموضة وأتمنى أن يكون لها بصمة في حياتها في أي مجال هي تختاره وتحبه".
كما تطرقت في الحديث عن التغييرات التي تحدث في الساحة الإعلامية قائلة : "اليوم الإعلام شكله تغير بشكل عام، وليس من الضرورة أن يكون تغير للأحسن، ولابد أن نواكب التطور ولكن بالشكل المناسب لي، لأن الحقيقة الشكل الجديد المتداول على السوشيال ميديا هذه الفترة من غير رقابة ذاتية لغياب الوعي عند أصحابها أنا ضدها، لأنها صورة مشوهة من الإعلام، مش كل واحد فتح شباك وقال كلمتين يبقى هو دا الإعلام".
وأكدت أنها لا تهتم على الإطلاق بالشائعات التي تتردد حول انفصالها عن تيم حسن، مؤكدة أنهما يتعاملان مع مثل تلك الشائعات بالصمت.
كما أعربت وفاء الكيلاني عن رفضها لعرض حياتها الخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحفاظ على الخصوصية يعتبر أمرًا هامًا بالنسبة لها ولزوجها.
يشار أن وفاء الكيلاني وتيم حسن متزوجان منذ 7 سنوات، حيث أعلنا زواجهما في عام 2017.
أطلعوا على يوميات عائلة تحت الضوء- تيم حسن ووفاء الكيلاني.. ثنائي رومانسي ناجح
ووثقت كاميرا برنامج et بالعربي، ظهور الثنائي وفاء الكيلاني ونجلها ريان، الذي لفت الأنظار له بشدة بسبب وسامته واطلالته الكلاسيكية، حيث ارتدى بدلة ذات لون رمادي فاتح وقميصاً أبيض.
هكذا ردت وفاء الكيلاني على سبب غيابها عن الساحة الإعلاميةتحدثت الإعلامية وفاء الكيلاني لموقع " et بالعربي" كاشفة أسباب ابتعادها عن الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية، حيث قالت: " غيابي بسبب ظروف معينة كنت بمر بيها، وسعيدة بوجودي في الحدث الأبرز على أجندة الإعلام العربي".
وتابعت الكيلاني: "وأنا مش بتكلم على حياتي الخاصة وهي بخير وكلنا بنمر بظروف صحية ممكن تبقى مش لطيفة، وبنعدي بيها، وبنمر بظروف عائلية مش بالضرورة تكون بيني وبين جوزي، سيبوه في حاله".
وتحدثت وفاء الكيلاني عن مسلسل زوجها تيم الحسن الذي قدمه في رمضان 2025 "تحت سابع أرض"، قائلة: "لو هتسألني، هقولك إن هو أحلى مسلسل أنا شفته في رمضان.. أكيد تيم ممثل مش محتاج نقول هو إيه، قيمته الفنية كبيرة وعالية جدًا".
وعن معايدتها لابنتها قالت وفاء الكيلاني : "عندها 16 سنة، واخدة مني كل شيء ولكن بشخصية أقوى، ولكنها لا تميل للإعلام فهي تحب الموضة وأتمنى أن يكون لها بصمة في حياتها في أي مجال هي تختاره وتحبه".
كما تطرقت في الحديث عن التغييرات التي تحدث في الساحة الإعلامية قائلة : "اليوم الإعلام شكله تغير بشكل عام، وليس من الضرورة أن يكون تغير للأحسن، ولابد أن نواكب التطور ولكن بالشكل المناسب لي، لأن الحقيقة الشكل الجديد المتداول على السوشيال ميديا هذه الفترة من غير رقابة ذاتية لغياب الوعي عند أصحابها أنا ضدها، لأنها صورة مشوهة من الإعلام، مش كل واحد فتح شباك وقال كلمتين يبقى هو دا الإعلام".
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وفاء الكيلاني ترد على شائعات انفصالها عن تيم حسنوكانت الإعلامية وفاء الكيلاني قد حرصت على الحضور مع زوجها العام الماضي منتدى الإعلام العربي في دبي، وردت وقتها على شائعات انفصالهما والتي تتردد من حين لآخر؛ حيث صرحت الكيلاني أنها حاضرة المنتدى بصفة زوجة تيم حسن من أجل دعمه ومساندته، وذلك بعد مشاركته في ندوة أقيمت تحت عنوان "الدراما العربية بين المحلية والعالمية".
وأكدت أنها لا تهتم على الإطلاق بالشائعات التي تتردد حول انفصالها عن تيم حسن، مؤكدة أنهما يتعاملان مع مثل تلك الشائعات بالصمت.
كما أعربت وفاء الكيلاني عن رفضها لعرض حياتها الخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحفاظ على الخصوصية يعتبر أمرًا هامًا بالنسبة لها ولزوجها.
يشار أن وفاء الكيلاني وتيم حسن متزوجان منذ 7 سنوات، حيث أعلنا زواجهما في عام 2017.
أطلعوا على يوميات عائلة تحت الضوء- تيم حسن ووفاء الكيلاني.. ثنائي رومانسي ناجح
وفاء الكيلاني برفقة ابنها ريان في حفل Joy Awards 2025وكانت وفاء الكيلاني قد فاجأت الحضور بحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 الذي أقيمت فعاليات نسخته الخامسة بالعاصمة السعودية الرياض بداية عام 2025، بظهورها على السجادة الخزامية للحفل برفقة نجلها "ريان"، الذي يمثل الظهور الأول له، وذلك على عكس المعتاد في السنوات الماضية حيث اعتدنا رؤيتها برفقة زوجها الفنان تيم حسن الذي تغيب عن الحفل.
ووثقت كاميرا برنامج et بالعربي، ظهور الثنائي وفاء الكيلاني ونجلها ريان، الذي لفت الأنظار له بشدة بسبب وسامته واطلالته الكلاسيكية، حيث ارتدى بدلة ذات لون رمادي فاتح وقميصاً أبيض.
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آخر برامج وفاء الكيلانييذكر أن آخر برنامج قدمته وفاء الكيلاني كان "السيرة" في 2020، واستضافت فيه نجوم الفن لإجراء حوار عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته، ويتم الكشف عن العديد من الكواليس خلال الحلقة، ومن أبرز الحضور، الفنان كريم عبد العزيز، أمير كرارة، يسرا، حسين فهمي، هاني شاكر، أحمد السقا، نيللي كريم، وآخرون.
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