عبد الرحمن رشدي يطلق أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري عبد الرحمن رشدي، أغنيته الرومانسية الجديدة بعنوان "إزيك" وهي كلمات محمد بحيري، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وتقول كلمات الأغنية :

"إزيك

يلي مشوفتش زيك

لفيت الدنيا وجايلك

اجيبهالك على بالي

شاغل بيكي بالي

لو القمر عالي

ينزل هنا عشانك تستاهلي

تتحبي بجد

ويتجابلك ورد

وم السما دي نجوم والدنيا

تتلف عشانك

وانتي في مكانك

وتعد وتقوم بعيدة عني

يس مش فارق

مش هنتفارق

مهما روحنا بعيد عشانك انتي

يا حبيبتي

اخلي الدنيا

تبقى كلها عيد"

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