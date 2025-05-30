تأجيل زواج توم هولاند وزيندايا وسط موجة من الإحباط… إعرف السّبب

على الرّغم من أنّ علاقتهما لا تزال قويّة، تؤكّد مصادر مقرّبة من توم هولاند وزيندايا أنّ التزامات العمل ورحلة هولاند المستمرّة للتّعافي من الإدمان تُؤجّل تبادل عهود الزّواج.

وقد أعلن الممثّل البالغ من العمر تسعة وعشرين عامًا، والمعروف بتمثيله شخصيّة “سبايدرمان” في عالم مارفل السّينمائيّ، صراحةً عن تعافيه من الإدمان، إذ أطلق مؤخّرًا علامة تجاريّة للبيرة الخالية من الكحول كجزء من التزامه باتّباع نمط حياة صحّيّ.

وقال مصدر لموقع “رادار أونلاين”: “لو كان بإمكان توم السّفر مع زيندايا والزّواج منها في مكان غريب لفعل، لكنّهما مشغولان جدًّا.”

“هي مشغولة بعملها، وهو مشغول بالتّمثيل وأعماله التّجاريّة الّتي أصبحت جزءًا أساسيًّا من رحلة إقلاعه عن الكحول.”

يواجه الثّنائيّ المنغمس في حياته المهنيّة، صعوبة في تنظيم جدوله الزّمنيّ، إذ لا يزال من أكثر الأسماء طلبًا في هوليوود لبطولة الأفلام.

وأضاف المصدر: “أنّ توم وزيندايا راجعا جداولهما، لكن لا مجال لإدراج زواجهما في هذا العام.”

لدى زيندايا سلسلة من الالتزامات السّينمائيّة والتّجاريّة الرّئيسيّة، بينما يواصل هولاند الموازنة بين أدواره التّمثيليّة ومشاريعه التّجارية الجديدة. لذا، فإن روتين الثّنائيّ المتطلّب جعل من الصّعب عليهما إيجاد وقت متواصل لكلَيهما.

بينما يستعدّ الثّنائيّ للعودة إلى سلسلة أفلام Spider-Man، تتزايد التّكهّنات حول قصّة الفيلم القادم وأشراره بعد نجاح فيلم No Way Home عام ٢٠٢١.