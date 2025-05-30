ليدي غاغا وبرونو مارس يدخلان نادي المليار مشاهدة بتحفتهما Die with a Smile…هذه التفاصيل

بعد تسعة أشهر على إطلاقه، حقّق الدّيو الّذي جمع نجمَي البوب ليدي غاغا وبرونو مارس بعنوان “Die with a Smile” أكثر من مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، إضافة إلى أنّه لا زال ضمن قائمة أفضل فيديو موسيقيّ عالميّ محتلٍّ المركز الثّاني على يوتيوب.

وكان الفيديو الموسيقيّ قد تمّ إصداره بطابع ريفي يظهر فيه مارس مرتديًا قبّعة رعاة بقر بيضاء ناصعة، وغاغا بشعر ضخم طويل وسيجارة لا تفارق فمها.

وقد حقّق الدّيو نجاحًا كبيرًا وتصدّر قائمة بيلبورد هوت ١٠٠ لخمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، إذ تصدّر القائمة لأوّل مرّة في الحادي عشر من كانون الثّاني/يناير الفائت، كما أُدرجت غاغا الدّيو ضمن ألبومها الّذي تصدّر قائمة بيلبورد ٢٠٠ للألبومات قبل شهرَين.وفي شباط/فبراير الفائت، حاز الثّنائي جائزة غرامي لعام ٢٠٢٥ لأفضل أداء ثنائيّ/مجموعة بوب.