ليلى علوي تحتفل بأجمل لحظة في حياتها… اقرأ التفاصيل

بكثير من مشاعر الفرح والفخر، احتفلت الممثّلة المصريّة، ليلى علوي، بنجاح ابنها خالد في مشروع تخرّجه من الجامعة، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الحدث المميّز.

بهذه المناسبة، نشرت ليلى عبر “إنستغرام” مقطع فيديو وثّق لحظة استلام نجلها شهادته وعلّقت: “أمس كان يومًا من أسعد أيّام حياتي.. شاهدت فرحتي كلٍها في لحظة نجاح ابني خالد، في مشروع التّخرّج. ألف مبروك يا حبيبي، من قلبي فخور بك وإن شاء الله يجعل أيّامك القادمة كلّها نجاح وسعادة ويوفّقك في كلّ خطوة ويحقّق لك كلّ أحلامك يا أغلى النّاس”.

وقد تفاعل الجمهور على نطاق واسع، مع المنشور وانهالت التّعليقات الّتي هنّأت خالد وتمنّت له المزيد من التّوفيق والنّجاح.

يُذكر أنّ ليلى علوي، كانت قد حصلت مؤخّرًا على تكريم عن مجمل مشوارها الفنّيّ، خلال الدّورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسّينما الفرنكوفونيّة.

أمّا أحدث أعمالها فهو فيلم “المستريحة” من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، محمّد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري وعبد الرّحمن ظاظا، من تأليف محمّد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدّين وأحمد سعد والي، منتج منفّذ علوي أبو العلا وإخراج عمرو صلاح.