شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يستعد لطرح أغنية "خدتنا الدنيا" فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب حسن فؤاد لطرح أغنية جديدة في عيد الأضحي المقبل، وتحمل اسم خدتنا الدنيا كلمات الشاعر ماجد ميخائيل وألحان وتوزيع أحمد بدوى.

من أبرز أعمال المطرب حسن فؤاد أغنية تتر بداية مسلسل "أرابيسك"، وتعاون فيها مع سيد حجاب وعمار الشريعي، وهو العمل الذي لعب بطولته النجم الكبير صلاح السعدنى، وهدى سلطان ولوسى، وجيهان فاضل، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد، وغناء التتر حسن فؤاد، ويتكون العمل من 41 حلقة.

فيما قدم حسن فؤاد في عام 1995 قدم تتر مسلسل "علي بابا" وتعاون فيها مع عمار الشريعي وسيد حجاب، كما قدم تتر بداية مسلسل "الوتد" عام 1996 وتعاون فيها مع أيمن بهجت قمر ومحمود طلعت، ومن أبرز أعماله أيضا أغنية "أيوه يا سيدي"، وحققت نجاحًا كبيرًا وتعاون فيها مع عمار الشريعي ووائل هلال.

ويعيش حسن فؤاد خلال العام الحالي نشاطاً فنياً كبيراً، إذ سبق وطرح أغنية "الطاقة الإيجابية"، كما سبق وطرح أيضاً أغنية باسم "في كل بيت".