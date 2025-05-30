شكرا لقرائتكم خبر عن ختام "القاهرة للسينما الفرنكوفونية" الليلة وتكريم شيري عادل وبشير الديك والان مع تفاصيل الخبر

تُختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الكاتب والناقد ياسر محب، وذلك بعد خمسة أيام من الفعاليات الثقافية التي انطلقت في الفترة من 26 حتى 30 مايو الجاري، بمكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافى اليونانى.

ويشهد حفل الختام، الذي يُقام وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام والسفراء والدبلوماسيين الأجانب، إعلان وتوزيع جوائز مسابقات المهرجان في مختلف فئاتها، بحضور لجان التحكيم المختلفة وعدد من صُنّاع الأفلام المشاركين.

وفي لفتة تقديرية لرموز الإبداع في النقد والكتابة السينمائية، يكرّم المهرجان هذا العام اسم الكاتب والسيناريست الكبير الراحل بشير الديك، الذي تُسلّم التكريم ابنته دينا بشير الديك، اعترافًا بعطائه الإبداعي المؤثر في السينما المصرية، فضلاً عن تكريم الناقد الكبير محمود قاسم، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته المتميزة في توثيق وتقييم الحركة السينمائية العربية.

كما يشهد الحفل أيضًا تكريم النجمة شيري عادل، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتنوعة وأدوارها اللافتة في السينما والتلفزيون.

ويُعد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أحد المهرجانات المتخصصة في عرض الأفلام الناطقة بالفرنسية وذات الصلة بثقافات الفرانكوفون، حيث يسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والدول الفرنكوفونية، ودعم السينما المستقلة والفكر التنويري.

صرّح رئيس المهرجان ياسر محب بأن الدورة الحالية تضم 72 فيلمًا من 37 دولة، تتنوع بين الأفلام الطويلة والقصيرة، وأفلام الذكاء الاصطناعي، وأفلام "1،2،3 سينما"، وأفلام الجيل زد "چين زي"، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف مواهب سينمائية شابة جديدة ومنحها منصة للعرض أمام جمهور واسع، إلى جانب توسيع دائرة الحوار حول الثقافة الفرنكوفونية داخل مصر وخارجها.