شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي رفعت.. اكتشفها أشرف عبد الباقي وتعرفت على خطيبها في مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة الشابة هايدى رفعت بخطبتها على الفنان مصطفى منصور مساء أمس الخميس حيث أقام الثنائي حفلاً بأحد الأماكن المخصصة للأفراح، بالمقطم حضره أسرتهما وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، هايدي رفعت ومصطفى منصور خضعا لجلسة تصوير رومانسية ظهرا فيها بالأبيض قبل بدء مراسم حفل الخطوبة.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة ومشاركة هايدى رفعت ومصطفى منصور فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة، من أبرز الحضور: مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمد كيلاني، تامر فرج وزوجته، محمد صلاح آدم، عزوز عادل، محمد ناصر، زينب العبد، أحمد كشك، غفران ممدوح، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وجاء احتفال هايدي رفعت بخطبتها من مصطفى منصور بعد عام من ارتباطهما، حيث تعرفا على بعضهما فى مسرحية "يوم عاصم جداً" التي عرضها في أكتوبر 2023 ونشأت بينهما قصة حب خلال العرض المسرحي وقرر الارتباط بعد ذلك، واستمرا دون اتخاذ خطوات رسمية سواء بقراءة الفاتحة أول الإعلان عن خطبتهما، حتى احتفلا أمس الخميس بخطبتهما.

هايدي رفعت ممثلة مصرية شابة بدأت التمثيل عبر المسرح بمشاركتها في مسرحية بعنوان "يوم أن قتلوا الغناء"، وبعدها اختارها الفنان أشرف عبد الباقى لتجسيد دور ابنته في مسلسل "عائلة زيزو "الذى شاركت في بطولته الفنانة نسرين أمين وأخرجته شيرين عادل عام 2017، وانطلقت بعدها في عالم الدراما لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات التي تم عرضها على مدار السنوات الماضية.



جلسة تصوير هايدي رفعت ومصطفى منصور



هايدي رفعت وخطيبها مصطفى منصور



هايدي رفعت ومصطفى منصور فى جلسة تصوير خطبتهما



الفنانة هايدي رفعت



هايدي رفعت



هايدي رفعت ومصطفى منصور يحتفلان بخطبتهما



هايدي رفعت تحتفل بخطبتها من مصطفى منصور



هايدى رفعت ومصطفى منصور