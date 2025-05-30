بيلا وجيجي حديد تكشفان عن شقيقة ثالثة تبلغ من العمر 23 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 04:23 مساءً - كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد في بيان مشرتك مع شقيقتها بيلا حديد، عن اكتشاف شقيقة ثالثة لهما تدعى أيدان نيكس تبلغ من العمر 23 عاماً، وتعمل مصممة أزياء ومنسقة، وصانعة محتوى، وتشبه شقيقتيها عارضتي الأزياء إلى حدّ كبير.

وحسب بيان نشرته جيجي وبيلا حديد بصحيفة "ديلي ميل" في بيان أمس الخميس: قبل أكثر من 20 عاماً، كان والدنا محمد حديد، وهو عازب، على علاقة مع تيري هاتفيلد دول أدّت إلى الحمل.

أضاف البيان: وُلدت أيدان ونشأت في فلوريدا، ونشأت مع الرجل الذي عرفته بحبّ على أنه والدها حتى وفاته المفاجئة وهي في التاسعة عشرة من عمرها.

فحص جيني أثبت صحة النسب

ووفقاً لجيجي حديد وشقيقتها بيلا، قررت نيكس إجراء فحص جيني بدافع الفضول، مما قادها إلى اكتشاف "صلة بيولوجية" بنجمتي عرض الأزياء.

وبدأ الثلاثي "التواصل" في أواخر عام 2023، وعندها "احتضن آل حديد أيدان بحفاوة بالغة".

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قضت نيكس، التي تخرّجت أخيراً في كلية "بارسونز للتصميم" في مانهاتن، وقتاً مع آل حديد، بمن فيهم محمد، البالغ من العمر 78 عاماً.

وقالت جيجي وبيلا بحماس: "لقد اعتززنا بهذه الإضافة الرائعة وغير المتوقّعة لعائلتنا".

وأضافتا: "كأخوات، أجرينا العديد من المحادثات الصريحة والمحبّة، بمن في ذلك أيدان، حول كيفية دعمها وحمايتها".

الشقيقة الثالثة تطلب احترام خصوصيتها

وأكدّت النجمتان أن نيكس وعائلتها "يُقدّرون خصوصيتهما"، وطلبتا من الجمهور "احترام رغبتها وحقها في عدم الكشف عن هويتها بينما تُواصل حياتها كشابة في نيويورك".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنّ علاقة محمد مع تيري هاتفيلد دول التي تعمل في مجال منح القروض العقارية، انتهت قبل وقت قصير من اكتشافها أنها حامل.

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