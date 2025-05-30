هنا الزاهد تتغزّل في كريم عبدالعزيز بعد إشادته بها فماذا قالت؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 04:23 مساءً - ردّت الفنانة هنا الزاهد على إشادة الفنان كريم عبدالعزيز بها وبتعاونهما سوياً في مسرحية "الباشا"، التي تم عرضها في موسم الرياض ثم موسم جدة؛ إضافة إلى مشاركة هنا كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "المشروع X"، الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز ويُعرض حالياً في صالات السينما ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025.
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وجاء رد هنا الزاهد على حديث كريم عبدالعزيز عنها خلال منشور على حسابها بموقع فيسبوك، كتبت فيه: "أنا اللي اتشرفت، ومن أمتع الحاجات اللي حصلت مسرحية الباشا، إن شاء الله قريب نعمل فيلم ده شرف ليا والله، بحبك أوي على المستوى المهني والشخصي، نجم كبير اتشرفت بالعمل معاه واتعلمت منك كتير".
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هنا الزاهد تتعاون مع كريم عبدالعزيز في فيلم "المشروع X" للمرة الثانية، بعدما اجتمعا في مسرحية "الباشا"، التي قدّمها الثنائي في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وتم عرضها نهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2024. ومقرر عرضها في جدة بدءاً من يوم 21 مايو الجاري؛ إضافة إلى وجود تعاون ثالث بين هنا وكريم خلال فيلم "The Seven Dogs" المقرر عرضه قريباً.
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كريم عبدالعزيز يُشيد بالفنانة هنا الزاهدكريم عبدالعزيز قال في تصريحات لـET بالعربي، على هامش افتتاح فيلم "المشروع X" في دبي؛ مُشيداً بالفنانة هنا الزاهد: "أول مرة أنا وهنا نشتغل مع بعض، حبيتها حب غير طبيعي، ممثلة ذكية وعندها حضور وملتزمة ونجمة كبيرة وجمهورها كبير جداً، وأهم حاجة حصلت وعجبت الناس وعجبتني أنا شخصيا، إن حصل بينا كيميا حتى على المسرح، وإن شاء الله نعمل فيلم قريب".
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وجاء رد هنا الزاهد على حديث كريم عبدالعزيز عنها خلال منشور على حسابها بموقع فيسبوك، كتبت فيه: "أنا اللي اتشرفت، ومن أمتع الحاجات اللي حصلت مسرحية الباشا، إن شاء الله قريب نعمل فيلم ده شرف ليا والله، بحبك أوي على المستوى المهني والشخصي، نجم كبير اتشرفت بالعمل معاه واتعلمت منك كتير".
تفاصيل ظهور هنا الزاهد مع كريم عبدالعزيز في المشروع Xوتجسّد هنا الزاهد خلال أحداث فيلم "المشروع X"، والذي تظهر خلال أحداثه كضيفة شرف عبْر 3 مشاهد فقط، دَور زوجة كريم عبدالعزيز، التي لقيت مصرعها في انفجار سيارة مثلما كشف برومو الفيلم؛ ليشعر كريم بالذنب تجاهها وأنها تُوفيت بسببه؛ ليتغيّر مجرى حياته في باقي أحداث الفيلم، ويكون ذلك محركاً للرحلة التي يخوضها.
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هنا الزاهد تتعاون مع كريم عبدالعزيز في فيلم "المشروع X" للمرة الثانية، بعدما اجتمعا في مسرحية "الباشا"، التي قدّمها الثنائي في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وتم عرضها نهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2024. ومقرر عرضها في جدة بدءاً من يوم 21 مايو الجاري؛ إضافة إلى وجود تعاون ثالث بين هنا وكريم خلال فيلم "The Seven Dogs" المقرر عرضه قريباً.
هنا الزاهد تنافس في عيد الأضحى 2025 بفيلم ريستارتهنا الزاهد تتواجد في موسم أفلام عيد الأضحى 2025 أيضاً بفيلم "ريستارت"، الذي يجمعها بالفنان تامر حسني للمرة الثانية بعد فيلم "بحبك"، والذي انطلق في دُور العرض أمسِ الخميس 29 مايو بمصر والدول العربية. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق. ويُشارك في بطولته: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري، وآخرون.
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https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».