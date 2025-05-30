شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف بإيقاع شبابي من خلال ديو "إهدى حبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الديو الغنائي الجديد "اهدى حبة" نجاحًا منذ طرحه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بعد ساعات من طرحه، حيث جمع العمل بين النجمة اللبنانية ديانا حداد والنجم المغربي حفيظ الدوزي، في تعاون فني هو الأول بينهما.

الأغنية جاءت بإيقاعات شبابية تمزج ببراعة بين الروح الشرقية والطابع المغاربي، وبأداء يجمع بين اللهجتين المصرية والمغربية، وهي من كلمات الشاعر محمد البوغة وعبد القادر الدوزي، بينما تولى ألحانها وتوزيعها الموسيقي المبدع محمد يحيى.

وقد جرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأخرجتها الإماراتية نهلة الفهد بأسلوب عصري يتناسب مع الإيقاع السريع للأغنية وأجوائها الشبابية،

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الكليب فور إطلاقه، حيث عبّر جمهور النجمة ديانا حداد والدوزي عن إعجابهم بفكرة العمل وطريقته المبهجة.

كما حرص النجمان على الترويج للأغنية عبر حساباتهما الرسمية، مؤكدين سعادتهما بهذا التعاون الفني المشترك، وتمنياتهما بأن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا.

ويعد هذا العمل استكمالا لمسيرة ديانا حداد الحافلة بالتعاونات الغنائية الناجحة مع نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، فقد سبق وشاركت في عدد من الديوهات التي تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور، منها: "جرح الحبيب" مع الراحل محمد العزبي، و"ماس ولولي" مع نجم الراي الشاب خالد، بالإضافة إلى أغنيتي "روميو وجولييت" و"عين القلب" مع الفنان عاصي الحلاني، و"حكاية حب" مع عيضة المنهالي، إلى جانب ديو "وصية حب" مع وائل كفوري، و"أرض الإمارات"مع الفنان راشد الماجد، وأخيرا "La Fiesta" مع المنتج الفرنسي زاد.



إهدى حبة