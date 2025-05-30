كايلي جينر: "هكذا يُعامل تيموثي شالاميه أطفالي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن معاملة تيموثي شالاميه لأطفالها، قائلة: "تيموثي شالاميه يعامل أطفالي بلطف و يحبهم حقًا، أعتقد أنه الشخص المناسب ليكون والد لأطفالي".



على صعيد آخر أبهرت كايلي جينر مؤخرا الجمهور بإطلالتها، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأجواء صيفية مميزة، فكانت ترتدي فستان باللون الاحمر متوسط الطول و ضيق من دون أكمام، إستعرضت من خلاله شاقة جسمها، و تركت شهرخا نسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.