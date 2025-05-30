ريا أبي راشد تخوض تجربة التمثيل لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن مفاجأة لمحبيها، إذ كشفت عن اقترابها من خوضها تجربة التمثيل لأول مرة في الفترة المقبلة، وذلك بعد تقديمها عددًا من الأدوار الصوتية فقط.



وخلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، قالت: "مؤخرًا اتعرض عليَّ ويمكن أخوض تجربة التمثيل، لكن مش دور رئيسي".

وأضافت أن سبب تفكيرها في خوض تجربة التمثيل هو وجود الشمص المناسب لخوض التجربة معه، وقالت: "لأنه أفتكر لقيت الشخص المناسب لخوض تجربة التمثيل معه، وما فيني أقول هو مين لأنه ما تأكد أي شيء".

وتابعت: "هذه فرصة مناسبة لأعرف إذا عندي موهبة بالتمثيل أم لا، والدور سيكون ضمن عمل عربي".