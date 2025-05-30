هايدي رفعت ومصطفى منصور يحتفلان بخطوبتهما بأجواء عائلية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية هايدي رفعت بخطوبتها على زميلها الممثل المصري مصطفى منصور مساء الخميس 29 مايو/أيار 2025، خلال حفل عائلي بسيط جمع أفراد العائلة وعددًا من الأصدقاء المقرّبين، في أجواء سادها الدفء والفرح.

وشهد الحفل لحظات مميزة تفاعل معها الحضور بمحبة وبهجة، حيث قدّم العروسان رقصة رومانسية تبعتها أجواء من الغناء والرقص على أنغام الأغاني الشعبية. وانتشر فيديو من هذه المناسبة على صفحتهما على احد مواقع التواصل الاجتماعي يعكس الاجواء الفرحة خلال هذه المناسبة السعيدة وبارك المتابعون للثنائي وتمنوا لهما السعادة.