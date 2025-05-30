إقامة العرض الإفتتاحي لفيلم " في أحضان الشجرة " بحضور معين شريف

ميرنا وليد - بيروت - أقيم العرض الافتتاحي للفيلم السينمائي "في أحضان الشجرة" الذي نظمته الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات، بحضور المخرج بابك خواجه باشا وجمع من الشخصيات الفنية اللبنانية والإعلامية والمؤثرين وأصحاب الإختصاصات الفنية.

في البداية كانت كلمة مدير رسالات المهندس محمد خفاجة وبعد ذلك كانت كلمة مخرج الفيلم بابك خواجه باشا، وجرى بعدها تقديم درع للمخرج، ثم تمّ عرض الفيلم أمام الحضور لمدة 80 دقيقة.

"في أحضان الشجرة" هو فيلم درامي إجتماعي، يرسم آخر مشاهد من محاولة عائلة على حافة الانهيار. حيث تروي قصة كيميا وفريد، زوجان عانقا الحياة معًا منذ اثني عشر عامًا، يعيشان أزمةً معقدة تهزّ أركان حياتهما. بينما طفلاهُما، اللذان لا يعرفان سوى البراءة والحنان، يحاولان الصمود معًا وسط عاصفة الخلافات. فكيف ستتغير حياتهم؟ وهل يمكن لهذين الطفلين أن يكونا الأمل الذي يعيد العائلة إلى برّ الأمان؟

تنطلق عروض الفيلم ابتداءً من اليوم 30 أيار/مايو 2025 في مسرح رسالات - المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

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