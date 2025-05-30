هايدي رفعت .. تعرف إلى الفنانة التي تصدرت الترند بسبب خطوبتها

هايدي رفعت تحتفل بخطبها من مصطفى منصور

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من هى هايدي رفعت؟

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بداية قصة حب هايدي رفعت ومصطفى منصور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 01:24 مساءً - تصدرت الفنانة الشابةترند محركات البحث على موقع جوجل بعد احتفالها بخطبتها أمس الخميس من الفنان الشاب، حيث أقام الثنائي حفلاً حضره العائلتين والأقارب، وبعض الأصدقاء المقريبين من داخل الوسط الفني وخارجه، وجاء ذلك بعد اعلان هايدي رفعت ومصطفى منصور ارتباطهما العام الماضي.خضعا لجلسة تصويرظهرا فيها بالأبيض قبل بدء مراسم حفل الخطوبة الذي حضره، عدد من الفنانين أبرزهم مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمد كيلاني، تامر فرج وزوجته، محمد صلاح آدم، عزوز عادل، محمد ناصر، زينب العبد، أحمد كشك، غفران ممدوح، وعدد آخر من الفنانين الشباب.ممثلة مصرية شابة بدأت التمثيل عبر المسرح بمشاركتها في مسرحية بعنوان "" ليتم ترشيحها بعد ذلك للمشاركة في مسلسل "" عام 2017 وجسدت خلال أحداث العمل شخصية ابنة أشرف عبد الباقى ونسرين أمين عام 2017، لتخطف الأنظار بملامحها الهادئة وبساطتها في الآداء وتنطلق بعد ذلك فى عالم الدراما.توالت مشاركاتفي الدراما ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "فوق السحاب" و "قمر هادي" مع هاني سلامة، "هوجان" مع محمد إمام."قابيل" بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل، "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، "جمع سالم" بطولة زينة، "المداح" بطولة حمادة هلال، وأخر أعمالها مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان الذى تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025.اجتمعت مع خطيبتها مصطفى منصور في مسرحية بعنوان "" والتي عرضها في أكتوبر 2023 ونشأت بينهما قصة حب خلال العرض المسرحي وقرر الارتباط بعد ذلك، واستمرا عام كامل دون اتخاذ خطوات رسمية سواء بقراءة الفاتحة أول الإعلان عن خطبتهما، حتى احتفلا أمس الخميس بخطبتهما ووثقا ذلك بحفل حضره المقربين وكذلك جلسة تصوير.الفنان الشابشارك في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية أبرزها:"جبل الحلال" بطولة محمود عبد العزيز، "مأمون وشركاه" و "أستاذ ورئيس قسم" بطولة الزعيم عادل إمام، "في ال لا لا لاند" بطولة دنيا سمير غانم، "كلبش 2" بطولة أمير كرارة، "زلزال" بطولة محمد رمضان، "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، "ورق التوت" بطولة شريف سلامة وأسماء جلال وبـ 100 راجل بطولة سمية الخشاب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».