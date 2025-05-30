بعد الإعلان عن مسلسله الجديد.. أبرز مسلسلات ناصر القصبي التي حققت نجاحًا كبيرًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 01:24 مساءً - بالأمس تم الإعلان عن عودة الفنان السعودي ناصر القصبي من جديد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد جاء بعنوان "فبراير الأسود" والذي من المُنتظر أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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ويعد الفنان ناصر القصبي واحدًا من أبرز الفنانين السعوديين الذين شاركوا بالدراما التلفزيونية على مدار سنوات وحققوا نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي وبشكل خاص في منطقة الخليج، وبهذا التقرير نستعرض لكم أبرز المسلسلات التي قدمها الفنان السعودي ناصر القصبي خلال مسيرته الفنية.

طاش ما طاش

يعد مسلسل "طاش ما طاش" واحدًا من أبرز المسلسلات التي شارك ببطولتها الفنان ناصر القصبي خلال مشواره الفني ومن أشهر المسلسلات السعودية والخليجية.



وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات امتدت لتقديم 19 جزءًا من المسلسل، وقد جسد الفنان ناصر القصبي خلال أحداثه ما يتجاوز الـ500 شخصية مختلفة.

صراع الأجيال

عام 1991 تم عرض المسلسل السعودي "صراع الأجيال" والذي دارت أحداثه في إطار درامي إجتماعي حول تغير الأجيال وتواصلهم ببعضهم البعض.

وشارك ببطولة المسلسل عدد من كبار الفنانين السعوديين ومن أبرزهم عبد الله السدحان، ماجد العبيد، علي السبع وجاء المسلسل من تأليف ماجد العبيد، أحمد المحمدي ومن إخراج خليل شوقي.

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37 درجة مئوية

كما شارك الفنان ناصر القصبي في بطولة مسلسل "37 درجة مئوية" والذي تم عرضه عام 2009، ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا حول مجموعة من طلاب كلية الطب يتدربون في أحد المسشفيات تحت إشراف مجموعة من الأطباء ويواجهون عددًا من المواقف بينهم وبين مرضاهم.

وجاء المسلسل من تأليف مجموعة من الكتاب وكتب الفكرة سمير عارف، طارق الفهد ومن إخراج سمير عارف وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة حينها، وتم تقديم جزء ثانٍ من المسلسل عام 2010.

سيلفي

يعد مسلسل "سيلفي" واحدًا من أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها الفنان ناصر القصبي وقد تم تقديم ثلاثة أجزاء منه على مدار سنوات، ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا من خلال تناول العديد من القضايا الإجتماعية.



وشارك ببطولة المسلسل حبيب الحبيب، يوسف الجراح، عبد الإله السناني، ريماس منصور وجاء من إخراج أوس الشرقي.

العاصوف

يعد مسلسل "العاصوف" من أشهر المسلسلات التي قدمها الفنان ناصر القصبي خلال السنوات الأخيرة، دارت أحداثه حول التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال خمسة عقود من خلال رصد التحولات الفكرية التي طالت بعض أفراد المجتمع.



وتم تقديم ثلاثة أجزاء من المسلسل بأعوام 2018، 2019، 2022 وشارك ببطولته عبد الإله السناني، ريم عبد الله، فادي صبيح، عبد العزيز السكيرين وعدد كبير من الممثلين السعوديين والخليجيين.



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