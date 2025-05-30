إبن سارة الودعاني يتلقى هدية باهظة الثمن..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - تلقى سعد ابن خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني ساعة رولكس بلغت قيمتها أكثر من 60 ألف ريال، وهي عبارة عن هدية من جدته بمناسبة تخرجه من الروضة.



على صعيد آخر تعرض سعد مؤخرا للتنمر وذلك بسبب وزنه، لكن هناك من دافع عنه ورفض التنمر، فكتب أحدهم: "كفو عليه ماخلى احد يأثر عليه"، " ومنهم انتقد والدته بسبب تصويرها له، فكتب متابع: "تصويرها له بهذا الوضع يزيد التنمر الالكتروني والواقعي عليه ..ممكن حتي اللي مايعرفه مجرد مايشوفه صدفه يتلفظون عليه بكلامات مؤذية ..التصوير آفة الصاحي والمريض للاسف".

