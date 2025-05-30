شيرين بيوتي على خلاف مع شقيقتها سيدرا؟ -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مأخوذ عن "ستوري" اليوتيوبر نور ستارز، يُظهر بحسب ما قيل تجاهل شيرين بيوتي لشقيقتها سيدرا خلال رقصة "الدبكة"، وقد بدأ الجدل اذا كانتا على خلاف أم لا، لكن الأمر أخذ أكثر مما يستحق، فهي لقطة عفوية وقد لا يوجد أي مشكلة بينهما.
على صعيد آخر يعد الثنائي شيرين بيوتي وأسامة مروة من أبرز الثنائيات في عالم مواقع التواصل الإجتماعي، اللذين تمكنا من جذب عدد كبير من المتابعين والمشاهدات بمحتواهما.
ومع إقتراب زواجهما، نستذكر قصة حبهما، التي بدأت حين إلتقيا خلال إحدى الفعاليات الخاصة بصناع المحتوى، وسرعان ما تحولت صداقتهما إلى علاقة حب قوية. بعد فترة من إبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء، أعلنا خطوبتهما في حفل فاخر أُقيم في دبي.
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