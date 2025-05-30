ميرنا وليد - بيروت - تحظى الممثلة السورية مروة الأطرش بمحبة كبيرة من قبل الجمهور، اذ لديها موهبة تمثيلية مميزة وأداء رائع، كما أن عفويتها وخفّة ظلّها لعبت دورا لافتا بجذب الجمهور، أما عن أجدد أعمالها هو مسلسل "المحامي" من إنتاج "lens production لصاحبها عدي عزي، وإخراج إيلي رموز، يشارك فيه كل من الممثلين منذر رياحنة، عمار شلق، ختام اللحام، تاتيانا مرعب، ياسر البحر، صفاء سلطان، وغيرهم.
موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير مسلسل "المحامي"، وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن العمل ومواضيع فنية اخرى.
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كانت هذه تفاصيل خبر مروة الأطرش تتحول الى مُحامية وتتعرض لهذا الموقف..حفيدة أسمهان وفريد الأطرش بأهضم مقابلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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