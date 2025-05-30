بعد معاناة مع المرض .. وفاة سارة الغامدي

ميرنا وليد - بيروت - أُعلن اليوم عن وفاة الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي، التي رحلت عن عمر ناهز 50 عامًا، يوم الجمعة 23 أيار مايو 2025، في المستشفى التخصصي بجدة، بعد صراع استمر عامًا مع ورم خبيث في الوجه.



الإعلامية سهى الوعل كشفت الخبر عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة أن المرض عاد فجأة بعد تحسن حالتها، وأدى إلى وفاتها.

سارة، واسمها الحقيقي نجاة الغامدي، وُلدت في جدة عام 1975، وبدأت مشوارها الفني في 1996 بدعم من الملحن سامي إحسان. أصدرت ألبومين هما "سارا" (2001) و"أخيرًا"* (2005)، قبل أن تعتزل الفن نهائيًا عام 2009، لتتفرغ لحياتها الأسرية كأم لطفلين.