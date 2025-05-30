جيجي وبيلا حديد لديهما أخت غير شقيقة .. ووالدهما يرفض الإعتراف بها علناً

ميرنا وليد - بيروت - آيدان نيكس، البالغة من العمر 23 عامًا، مصممة أزياء، ومصففة، وطموحة لتصبح مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تشبه كثيرًا الشقيقتين الشهيرتين جيجي وبيلا حديد.



هي ابنة والدهما، محمد حديد، وامرأة تُدعى تيري هاتفيلد دول، التي كان له علاقة عابرة معها بعد طلاقه من يولاندا حديد عام 2001.

قالت جيجي (30 عامًا) وبيللا (28 عامًا) في بيان لـ Daily Mail: "منذ أكثر من 20 عامًا، كان والدنا عازبًا وخاض علاقة قصيرة أدت إلى حمل".

وُلدت آيدان ونشأت في فلوريدا، حيث عاشت مع الرجل الذي كانت تحبه كأبيها حتى وفاته المفاجئة عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا.

بحسب جيجي وبيلا، قررت آيدان إجراء اختبار جيني بدافع الفضول، واكتشفت وجود صلة بيولوجية بهما.

التقين آيدان بجيجي وبيللا لأول مرة في أواخر 2023، وقد استقبلتها العائلة بحرارة.

تخرجت آيدان مؤخرًا من مدرسة بارسونز للتصميم في مانهاتن، وقضت وقتًا مع جميع أفراد عائلة حديد، بمن فيهم محمد (78 عامًا)، رغم أنه لم يعترف بوجودها علنًا بعد.

محمد كان يعرف عن آيدان ويعاملها بود واحترام، لكنه لم يقدم لها دعمًا ماليًا.

لدى محمد وأمها تيري أيضًا أطفال آخرون من زيجات سابقة، ومن بينهم أنور حديد (25 عامًا).

آيدان كانت طالبة متفوقة ومشجعة في مدرسة تحضيرية في أورلاندو، وعملت صيفًا في توصيل البيتزا.

بعد التخرج من المدرسة الثانوية، انتقلت إلى نيويورك لتتابع مسيرتها في عالم الأزياء، حيث تدربت مع مصممين ومصورين وعملت في متجر ملابس قديمة.

كان من المتوقع حضور محمد حديد حفل تخرجها في الجامعة هذا الشهر، لكنه ألغى الحضور قبل أسبوع من الموعد.

جيجي وبيلا طلبتا احترام خصوصية آيدان وهي تكمل حياتها في نيويورك.