هبة طوجي تُطلق ألبوم Live à L’Olympia.. محطة عالمية تُتوّج مسيرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام على حفلها الاستثنائي في مسرح الأولمبيا – باريس، تُوّجت الفنانة اللبنانية هبة طوجي هذا الحدث الفني الكبير بإطلاق ألبوم مباشر بعنوان “Hiba Tawaji Live à L’Olympia”، متاح الآن على جميع المنصات الرقمية، على أن يصدر بنسخة Vinyl نهاية عام 2025. الألبوم يتضمن عشرين أغنية باللغتين العربية والفرنسية، ويقدّم لمحة فنية عن ريبرتوار طوجي ومسيرتها الفنية الغنية وتعاونها مع كبار نجوم الساحة الموسيقية الفرنسية والعالمية.

حفل الأولمبيا: لحظة مفصلية بصوت عالمي

الحفل الذي وصفته صحيفة Le Parisien بـ”البداية الآسرة”، شكّل لحظة محورية في مسيرة طوجي، حيث شهد تفاعلًا استثنائيًا من جمهور الأولمبيا، خاصة خلال أدائها الـ”ديو” مع أسطورة الغناء العالمية لارا فابيان في أغنيتَي Broken Vow وJe t’aime. كما شهد الحفل مشاركة موسيقية مميزة للنجم إبراهيم معلوف، الذي رافقها عزفًا في أكثر من عمل.

وقد جمعت أغنية Les Cèdres بين هبة طوجي والنجم الفرنسي Ycare، بمشاركة معلوف، في عمل موسيقي تناول الجذور والحنين إلى الوطن. كما شاركها أيضًا النجم Matthieu Chedid في أدائي أغنيتَي Le Radeau وMappemonde، مما شكل ثلاثياً فنيًا استثنائيًا.

واستُكملت الأمسية بلحظة مفاجئة بظهور النجم الفرنسي الكبير Florent Pagny، الذي أعلن سابقًا أنه لن يعود إلى المسرح قبل عام 2026، حيث قدّم مع طوجي أغنيته الشهيرة Savoir Aimer، والتي كانت أولى الأغنيات التي صدرت من الألبوم في 30 نيسان (أبريل) الماضي.

الرحباني شريك النجاح

رافق هبة طوجي في هذه الليلة المميزة الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني، الذي قاد عرضًا موسيقيًا يمزج بين النمطين الفرنسي والعربي، برؤية إبداعية تشكل امتدادًا لشراكة فنية دامت أكثر من 17 عامًا، أثمرت عن نجاحات في أبرز المحافل الدولية.

من نوتردام إلى السلام العالمي

ألبوم “Live à L’Olympia” يندرج ضمن سلسلة إنجازات عالمية حققتها هبة طوجي في السنوات الأخيرة، أبرزها مشاركتها في إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام دو باريس بأداء Ave Maria من تأليف Luc Plamondon وRichard Cocciante، برفقة أوركسترا Radio France بقيادة المايسترو Gustavo Dudamel. وقد تابعت هذه اللحظة التاريخية أكثر من 30 مليون مشاهد في فرنسا وحدها، وبثّت عبر التلفزيون العالمي.

كما شاركت طوجي في حفل السلام العالمي Le Concert de la Paix الذي أقيم في 8 أيار (مايو) في باريس بحضور رسمي رفيع المستوى، وقدّمت فيه عرضًا مشتركًا مع إبراهيم معلوف وأوركسترا La Garde Républicaine.

مشاريع قادمة

على صعيد الإنتاجات المقبلة، تعمل هبة طوجي على ألبومين جديدين: واحد باللغة العربية وآخر بالفرنسية، يُتوقّع أن يشكّلا نقلة نوعية في مسيرتها الغنائية، لا سيما في الساحة الفرنكوفونية.

وتستعد هبة لإحياء حفلتين كبيرتين خلال موسم الصيف، أولهما في إسطنبول في 24 حزيران (يونيو) المقبل، إلى جانب إبراهيم معلوف، والثانية ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية في 8 آب (أغسطس)، بقيادة أسامة الرحباني، في عرض يُنتظر أن يكون مزيجًا من الموسيقى والكوريغرافيا والمؤثرات البصرية، بمشاركة أوركسترا وكورال ضخم من نخبة الموسيقيين اللبنانيين والعرب.

بهذا العمل، تواصل هبة طوجي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز نجمات الفن العربي المعاصر، القادرة على مدّ جسور موسيقية وثقافية بين الشرق والغرب، وتحقيق حضور لافت في أعرق المسارح والمحافل الدولية.