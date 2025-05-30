ليلى علوي تُكرَّم في القاهرة.. ورسالة مؤثرة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق لها على تكريمها خلال الدورة الخامسة من “مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية”، أعربت النجمة المصرية ليلى علوي عن سعادتها العميقة بهذا التقدير، الذي وصفته بأنه “يحمل مكانة خاصة في قلبها”، خصوصاً بعد مشوار فني طويل حافل بالعطاء والنجاحات.

ونشرت علوي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها أثناء تسلّم درع التكريم، مرفقةً إياها برسالة شكر لإدارة المهرجان وجمهورها وكل من ساندها في مسيرتها الفنية، وكتبت: “سعدت بتكريمي في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية بدورته الخامسة، ومنحي التكريم الخاص… كل الشكر لإدارة المهرجان وكل مَن ساندني في مشواري”.

وقد لاقت رسالتها تفاعلاً واسعاً من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين هنّأوها على هذا التقدير المستحق.

وفي سياق آخر، أشارت ليلى علوي في منشورها إلى احتفالها خلال المناسبة ذاتها بعيد ميلاد الكاتب الكبير محمد سلماوي، وكتبت: “كمان احتفلنا بعيد ميلاد الكاتب الكبير محمد سلماوي، كل سنة وهو طيب، وهو من أهم وأرقى رموز الثقافة والفكر.”

وأضافت أن اللقاء تزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل “كوكب الشرق” أم كلثوم، بحضور الموسيقار مجدي الحسيني والفنان فاروق سلامة، ما أضفى على الأمسية طابعاً ثقافياً وفنياً مميزاً.

وفي ختام رسالتها، وجّهت ليلى علوي تحية خاصة لصديقتها المقرّبة النجمة إلهام شاهين، قائلةً: “شكر خاص لصديقتي الغالية والعزيزة على قلبي جداً إلهام شاهين على تحيتها ومباركتها الجميلة”.

يُذكر أن ليلى علوي تُعد من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، وقدّمت خلال مسيرتها أعمالاً سينمائية وتلفزيونية شكلت جزءاً مهماً من تاريخ الفن في المنطقة، ما يجعل هذا التكريم امتداداً طبيعيًا لمسيرتها المتألقة.