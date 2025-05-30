لحظات مرعبة في قصر باريس هيلتون.. ابنها رأى شبحًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة العالمية باريس هيلتون متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة مثيرة ومخيفة عاشتها مع طفلها الصغير “فينيكس” داخل قصر العائلة في بيفرلي هيلز، حيث زعم الطفل رؤية “شبح” في أرجاء المنزل.

وظهر فينيكس، البالغ من العمر عامين، في الفيديو وهو يشير بأصبعه نحو أحد الأبواب قائلًا: “هناك شبح هناك… وهناك أيضًا”. فيما سُمِع صوت باريس وهي تسأله من خلف الكاميرا: “أين الشبح؟”، ليُكرّر فينيكس الإشارة باتجاه الباب وهو يجيب: “شبح!”.

وأرفقت هيلتون الفيديو بتعليق جاء فيه: “أنا مرعوبة… إلى كل الأمهات، هل مررتنّ بمواقف مماثلة مع أطفالكن؟ أود أن أسمع تجاربكن… بغرض البحث فقط.”

كما أضافت على الفيديو تعليقًا قالت فيه: “لطيف جدًا… لكنه مرعب، لا أستطيع”. وفي ختامه، كتبت: “حسنًا، حان وقت الانتقال الآن”. الأمر الذي فسّره كثيرون على أنه تلميح إلى نيتها مغادرة القصر، خاصة بعد حالة الخوف التي تملكتها من تصرفات ابنها.

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعي باريس حول العالم، بين من اعتبر الموقف مجرد خيال طفولي شائع، وآخرين شاركوا تجارب مشابهة عن تصرفات “غريبة” لأطفالهم في المنزل.