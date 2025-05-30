استدعاء شيرين للتحقيق.. صراع إلكتروني يخرج عن السيطرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتفاقم الأزمة القانونية بين النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ومدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قررت جهات التحقيق في مدينة الشيخ زايد إصدار استدعاء رسمي جديد لها، على خلفية بلاغ يتهمها فيه مدير حساباتها بالسب والقذف.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد تغيب شيرين عن المثول أمام النيابة في الموعد الأول المحدد، ما دفع جهات التحقيق إلى إصدار أمر استدعاء مُلزم لسماع أقوالها رسميًا.

وترجع جذور النزاع إلى بلاغ قدّمته شيرين في وقت سابق إلى قسم شرطة البساتين، اتهمت فيه مدير صفحاتها الإلكترونية بالاستيلاء على بيانات الدخول الخاصة بحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وابتزازها ماديًا مقابل استعادتها. وأوضحت شيرين في بلاغها أنها فقدت السيطرة الكاملة على حساباتها، ما اضطرها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بعد رفض مدير الحسابات إعادة البيانات من دون مقابل.

في المقابل، قدّم مدير الحسابات بلاغًا مضادًا إلى قسم شرطة الشيخ زايد، اتهم فيه شيرين بالإساءة اللفظية والتهديد، زاعمًا أنه تعرض لمعاملة مهينة تستوجب الحماية القانونية.

وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرين منفصلين بالقضيتين، وتم تشكيل فريق بحث للتحقيق في الملابسات وجمع المعلومات، مع استدعاء جميع الأطراف المعنية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.