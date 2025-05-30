ناصر القصبي يعود بـ”فبراير الأسود”.. عام حافل بالمفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم السعودي ناصر القصبي للعودة إلى الساحة الدرامية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان “فبراير الأسود”، في أولى خطواته بموسم “الأوف سيزون”. ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة القصبي، الذي اشتهر بتقديم أعمال جمعت بين الكوميديا والدراما الخليجية بأسلوبه الخاص.

المسلسل من تأليف ناصر العزاز، وإخراج عمرو صلاح، وقد بدأت التحضيرات الرسمية لانطلاقه، وسط حماس كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت منصة “شاهد” صورة للقصبي وهو يحمل بيده النسخة الأولى من سيناريو العمل، معلقةً: “انتظروا ناصر القصبي في عمل استثنائي… فبراير الأسود قريباً على شاهد”.

العنوان اللافت للمسلسل أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، خاصة لتطابقه مع اسم فيلم مصري شهير من بطولة النجم الراحل خالد صالح، ما دفع الجمهور للتساؤل عن طبيعة الحبكة الدرامية الجديدة، وإن كانت تحمل أبعادًا اجتماعية أو سياسية مشابهة للفيلم.

بالتوازي مع المشروع التلفزيوني، يشارك القصبي في تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم The Seven Dogs، إلى جانب نخبة من نجوم الصف الأول في العالم العربي، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، منة شلبي، تارا عماد، وسيد رجب. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وتدور أحداثه حول تحالف غير تقليدي بين ضابط في الإنتربول ومجرم سابق في محاولة لكشف شبكة إجرامية واسعة.

ومع هذا النشاط المتجدد على المستويين الدرامي والسينمائي، يبدو أن عام 2025 سيكون من أكثر الأعوام حيوية في مسيرة ناصر القصبي، الذي يواصل تقديم محتوى متنوع يثري الساحة الفنية الخليجية والعربية.

يُذكر أن آخر أعمال القصبي الدرامية كانت من خلال مسلسل “طاش العودة” في موسم رمضان 2023، والذي أعاد إحياء سلسلة “طاش ما طاش” الشهيرة بعد سنوات من التوقف. وقد ناقش العمل حينها قضايا المجتمع السعودي بقالب درامي كوميدي، مواصلًا بذلك تقليدًا امتد لأكثر من 17 عامًا منذ انطلاق “طاش” عام 1993 وحتى توقفه الأول عام 2008.