أحمد سعد يفاجئ الجمهور بقرار جريء.. خطوة تُمهّد لمرحلة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة، بدأ النجم المصري أحمد سعد أولى جلسات إزالة التاتو من جسده، وشارك جمهوره لحظة خضوعه للعلاج بالليزر من داخل أحد المراكز الطبية عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، معلنًا عن سعادته بهذا القرار بقوله: “دي أول جلسة.. مبسوط جدًا إني بدأت أشيل التاتو، وكان لازم أعمل كده”.

الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من النجوم والمتابعين، حيث اعتبر كثيرون أن هذا القرار يعكس حرصه على التغيير الإيجابي في حياته الشخصية والمهنية. وكانت الفنانة راندا البحيري من أوائل المهنئين له، إذ علّقت قائلة: “مبررروك يا حمادة”، بينما قال الفنان علي لوكا: “ماشاء الله”، إلى جانب عدد كبير من مشاهير الوسط الفني الذين أبدوا دعمهم الكامل له.

ويُذكر أن ظهور أحمد سعد المتكرر بتصاميم تاتو مختلفة في أعماله الفنية وعلى مواقع التواصل كان محل جدل دائم بين الجمهور، ما جعل هذه الخطوة محط أنظار المتابعين.

وفي سياق متصل، لا يزال صدى حفله الأخير في أستراليا مستمرًا، حيث وصفه بأنه من “أسعد لحظاته” و”أسطوري في تاريخ حفلات أستراليا”، مؤكدًا فرحته الكبيرة بمشاركته مع الجاليات العربية هناك. ونشر عبر حسابه صورًا من الحفل وكتب: “كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه… ربنا يديم عليكم الفرح”.

ومن جهة أخرى، كان سعد قد وقّع مؤخرًا عقد تعاون جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، في حفل توقيع حضره سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية في القاهرة أسامة رشدي. وعلّق سعد على هذه الشراكة قائلًا: “بسم الله.. بداية جديدة ومهمة مع شركتي وبيتي الثاني بين أهلي وأصدقائي في روتانا… دعواتكم ليا بالتوفيق، واللي جاي أقوى بإذن الله”.

وعلى صعيد الإنتاج الفني، كان أحمد سعد قد افتتح عام 2025 بإصدار ألبوم غنائي مميز يتضمن تسع أغنيات، تعاون خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين مثل تامر حسين، عزيز الشافعي، مدين، تامر علي، نادر حمدي، وأحمد إبراهيم، وقد حقق الألبوم تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، خاصة مع أغاني مثل “مفتقدني”، “حبيبنا”، و”لو تيجي”.

وبهذه الخطوات المتتالية، يرسّخ أحمد سعد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وسط ترقب كبير من جمهوره للتعاونات المقبلة التي ستجمعه بروتانا.