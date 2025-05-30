في عرض مباشر.. بيونسيه تكشف جنس مولود لمعجبَين وسط تفاعل مؤثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لحظة استثنائية ضمن جولتها العالمية Cowboy Carter، أوقفت النجمة العالمية بيونسيه عرضها الرابع في ولاية نيوجيرسي لتلبي طلبًا عاطفيًا من ثنائي بين الحضور، حيث رفعا لافتة كُتب عليها: “المولود الأول، كارتر، الكشف عن الجنس، الآن؟”.

وبعد مغادرتها المسرح لبضع دقائق، عادت بيونسيه بإطلالة جديدة، لتعلن أمام الجمهور: “COWBOY”، مؤكدة بذلك أن المولود المنتظر هو صبي.

وقد شكرت النجم الثنائي على منحهما هذه اللحظة الخاصة، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي تفاعل بشكل عاطفي مع الموقف.

اللحظة المؤثرة انتشرت بسرعة على منصة تيك توك، ووصفتها التعليقات بـ”الساحرة” و”الإنسانية”، مشيدين بعفوية بيونسيه وتواضعها. وكتب أحد المتابعين: “بيونسيه ليست فقط فنانة، بل إنسانة عظيمة بكل ما للكلمة من معنى”.