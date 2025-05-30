حاتم العراقي يطرح ألبومه الجديد.. مزيج من الأصالة والتجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان العراقي حاتم العراقي ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم سبع أغنيات متنوعة تجمع بين الطابع العراقي الأصيل واللون الخليجي المعاصر، بالإضافة إلى موال واحد يختتم به العمل، في تأكيد على تمسّكه بجذوره الفنية مع تقديمه لتجارب غنائية متجددة.

ويحتوي الألبوم على خمس أغنيات باللهجة العراقية، إلى جانب أغنية سعودية بعنوان “يا سعد حظي”، وموال ختامي بعنوان “ليل المحبّين” يُبرز القدرات الصوتية لحاتم في أداء المواويل بطريقته المعروفة والمحببة لدى الجمهور.

ومن أبرز الأغاني المصورة في الألبوم أغنية “وينه وينه” ذات الطابع الرومانسي، والتي كتبها قصي عيسى، ولحنها مصطفى إبراهيم، ووزعها موسيقياً محب الراوي، فيما أخرج الفيديو كليب ساري. كما تم تصوير أغنية “يا سعد حظي” مع المخرج نفسه، وجاء تصوير العملين في إماراتي دبي ورأس الخيمة.

ويضم الألبوم أيضًا مجموعة من الأغاني اللافتة، مثل “اتنازل وردلك”, و*”ودّيني وياه”* التي لحّنها حاتم العراقي بنفسه، بالإضافة إلى أغنية “قسمتي”, وأغنية “سبع مليار” التي صُوّرت برؤية إنسانية مؤثرة مع المخرج إيهاب الراشد.

ويؤكد الألبوم الجديد على استمرارية حاتم العراقي في تقديم أعمال تمزج بين الأصالة الموسيقية والتجديد الفني، بما يعكس تنوع الذوق الخليجي والعربي، ويُبرز غنى الموسيقى العراقية بأسلوب فني يعانق الحداثة دون أن يتخلى عن الجذور.