صورة لعادل إمام تجتاح مواقع التواصل وتثير قلق جمهوره… وهذه حقيقتها

بعد أيّام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده، تصدّر اسم الفنّان عادل إمام، مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إثر تداول صورة مركّبة له ظهر فيها على سرير المستشفى، مرفقة بتعليق يشير إلى مغادرته عالمنا.

هذه الصّورة، سرعان ما أثارت الجدل بين جمهوره ومُحبّيه، ليتّضح في ما بعد أنّها صُمّمت بواسطة الذّكاء الاصطناعيّ، خصوصًا أنّ عائلة عادل إمام، لم تصدر أيّ بيان يؤكّد صحّة الخبر المتداول، في الوقت الّذي نفت مصادر مقرّبة من العائلة لموقع “القاهرة٢٤”، الإشاعات مؤكّدة أنّ الزّعيم بخير وصحّة جيّدة.

نذكر ادأنّ هذه النّوعيّة من الإشاعات تتكرّر من حين إلى آخر، إذ تتناول حالة عادل إمام الصّحّيّة أو خبر وفاته، أو حتّى مزاعم إصابته بالزهايمر، خصوصًا بعد أن أعلن نجلاه في مناسبات سابقة اعتزاله الفنّ وتفرّغه الكامل لأسرته وأحفاده.