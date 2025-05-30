شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يستأنف تصوير برنامجه بعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي تصوير حلقات جديدة من برنامج "واحد من الناس" بعد إجرائه عملية جراحية وخروجه من المستشفى، حيث كان قد توقف عن تقديم برامجه التلفزيونية والإذاعية لمدة 15 يومًا نصحه فيها الأطباء بعدم العمل بعد إجراء الجراحة.

وقد استهل أول حلقاته الجديدة بتصوير حلقات عن السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها من مسجدها بمناسبة حلول شهر ذي الحجة، ويستضيف فيها الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ أحمد إمام خطيب مسجد السيدة زينب.

وكان الإعلامى عمرو الليثي خضع لعملية جراحية، ونشر صورته وهو على سرير المستشفى، ولم يكشف تفاصيل حالته الصحية.

وشارك عمرو الليثي جمهوره بصورة له من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "ألف شكر للعالم الكبير الذى أجرى الله على يديه الخير، وأجرى الجراحة لى حفظكم الله وكل من تحبون".

وكشف الإعلامى عمرو الليثى عن خروجه من الرعاية المركزة بعد خضوعه لجراحة منذ أيام، وبقائه داخل أحد المستشفيات، كما وجه الشكر إلى كل من اطمأن عليه.

كتب عمرو الليثى عبر حسابه على "x": "أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لكل تكرم وسأل عنى فى فترة مرضى، سواء باتصال، أو رسالة، أو زيارة، أو دعوة صادقة بظهر الغيب، محبتكم ودعمكم كان لهم الأثر الطيب الكريم فى رفع معنوياتى وتخفيف الألم عنى".

وتابع: "الحمد لله الذى أكرمنى وخرجت من الرعاية المركزة بعد إجراء الجراحة لا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم وربنا يحفظكم وكل من تحبون من كل مرض وسوء ويبارك في صحتكم ويديم محبتنا لوجهه الكريم".



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