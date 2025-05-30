شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت لـ تامر حسني يحقق 3 ملايين جنيه إيرادات فى أول أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم تامر حسني ، من خلال فيلم ريستارت فى أول أيامه عرضه بالسينمات، إيرادات بلغت 3 ملايين و152 ألفاً و646 جنيهاً، بواقع 22 ألفاً و48 تذكرة، وهو الفيلم الذى ينافس في موسم عيد الأضحى السينمائي.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وقال تامر حسني: "الفيلم يطرح فكرة إن السوشيال ميديا استولت على وقتنا بالكامل، والناس بقت بتتحرك على حسب تعليقات الآخرين، ومشغولين دايمًا بالموبايل، لدرجة إن مفيش وقت نراجع نفسنا أو نفكر في تطوير ذاتنا".

وأضاف لـ"الخليج 365": "أنا شخصيًا بحب أصحى وأسأل نفسي كل يوم إزاي أطور من نفسي، ولو لقيت فيا جانب سلبي بحاول أشتغل عليه، وبحب أسمع رأي الآخرين حتى لو كان نقد، لأن النقد ممكن يفتحلك عينك على حاجة مش واخد بالك منها، وينورلك طريقك".