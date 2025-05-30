ليلى علوي تحتفل مع ابنها خالد بـ أسعد أيام حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 11:52 صباحاً - احتفلت النجمة ليلى علوي بنجاح ابنها خالد في مشروع التخرج الجامعي، معربة عن فخرها الشديد به ومؤكدة أن يوم تخرجه هو من أسعد أيام حياتها.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو من احتفالية التخرج، صحبتها بالقول: "امبارح كان يوم من أسعد أيام حياتي، شفت فرحتي كلها في لحظة نجاح ابني خالد في مشروع التخرج"، ألف مبروك يا حبيبي ومن قلبي فخورة بيك، وإن شاء الله يجعل أيامك اللي جاية كلها نجاح وسعادة ويوفقك في كل خطوة ويحقق لك كل أحلامك يا أغلى الناس".

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و احتفلت أن ليلى علوي مؤخرا بيوم ميلاد ابنها خالد، بتحرير مقطع فيديو يضم عدة صور نادرة له منذ طفولته وحتى الآن ظهر فيه لأول مرة عدد من أفراد العائلة ومن بينها شقيقة ليلى علوي وبناتها، كما استعانت النجمة المصرية بجلسة تصوير خاصة لـ "الخليج 365" خضعت لها برفقة ابنها خالد.

ليلى علوي تحتفل بيوم ميلاد ابنها خالد

شاركت ليلى علوي جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يحتوي على صور جمعتها مع ابنها خالد، وذلك احتفالًا بيوم ميلاده، وعلقت عليه قائلة: "ابني خالد.. كل عام وأنت بألف خير ‏يا قلبي يا روحي وعقلي"، وأكملت ليلى علوي: "تعرف أنا بأحيا بيك وليك وديما فخورة بيك لأنك بقيت مسؤول وعندك رؤية.. صحيح أنا ماما لكن بتعلم منك ومن رؤيتك المختلفة صاحبي وحبيب قلبي من جوا قوي مستقبلك هو مستقبلي هو أهم من مستقبلي واهم مني"، وتابعت: "أنت هدية من ربنا لي وأنا بهديك عمري.. ودعائي ليك ربنا يبارك لك يا طيب يا حنين ربي يقدرك كل الخير ويبارك لك في كل خطوة ويحفظك ويرزقك بكل الخير.. يا أغلى من حياتي.. ماما".

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خالد: ماما لما بتشتغل بتوحشني جدا

يذكر أن خالد ظل سرا كبيرا في حياة ليلى علوي التي احتفظت به بعيدا عن الأضواء، ولكن في السنوات الأخيرة ظهر للعلن وبات يرافقها في أبرز المناسبات العائلية والفنية، وفي شهر يوليو الماضي، فاجأ نجل ليلى علوي والدته خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة، وظهر عبر سكايب، وهنأها حينها على نجاح فيلم شوجر دادي، إذ قال: أنا مبسوط جدًا بنجاح الفيلم وفخور بيها، رغم أن ماما لما بتشتغل بتوحشني جدا.

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وكشف خالد طباع والدته أيضًا قائلًا: أمي عبارة عن قواعد والتزام واحترام وكل حاجة، بالأخص المواعيد، وأحلى حاجة بحبها فيها حبها وطيبتها وقلبها الطيب الأبيض، وأصعب حاجة أني أزعلها مني.

خالد يكشف طقوس حياة ليلى علوي

كما ذكر خالد أن الطقوس الحياتية لوالدته تنعكس على التعامل معه، قائلاً: «ماما من غير نوم 8 ساعات، وشرب فنجان القهوة ماينفعش حد يكون في البيت، في حالة عدم توافر ساعات النوم وفنجان القهوة، ولازم تكون فايقة بعد القهوة».

كما كشفت ليلى علوي أن تربية الأولاد أصعب من الفتيات قائلة: «أنا مربية بنات أختي لمياء، وهي في ذات الوقت أعتبرها ابنتي، وتربية الأولاد أصعب من البنات؛ لأنهم مع كبر وتقدم العمر، بيكون مرحلة أصعب، ودايماً يرافقه إحساس إنه يرفض تقديم ملحوظات عليه، وأن تقال بشكل مش لطيف، ولازم إحنا كآباء وأمهات نحافظ على ده؛ عشان دول رجالتنا اللي هيشيلوا مسؤولية وهيفتحوا بيوت».

ليلى علوي تضع مواصفات عروس ابنها

وعن مواصفات الفتاة التي ترغب في أن تكون شريكة حياة لابنها خالد قالت: «مش بحط شروط بس لازم تكون سوية، وبنت ناس متربية في بيت محترم، وفي حال ذلك وكانت موجودة بالمواصفات دي هبقى حما صعبة بس على خالد، مش عليها هبقى حماة صعبة عليه هو لو جابلي حد كويس واختار كويس».

وتحدثت ليلى عن أهمية خالد في حياتها قائلة: «خالد كل حياتي، وبفكر فيه معظم ساعات اليوم أكتر من الشغل، وأكتر ما يقلقني إني دايماً نفسي يكون مطمن ومرتاح، وحساه لسه مش مطمن، وأنا نفسي يبقى مرتاح؛ لأن أيام الجيل الحالي أصعب من أيامنا».

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