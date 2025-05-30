ما لم يعلن عن الفستان الأول .. إطلالة للأميرة ديانا سبقت فستان الإنتقام

ميرنا وليد - بيروت - غالبًا ما تُعتبر لحظة "الانتقام" الشهيرة من أبرز لحظات أزياء الأميرة ديانا.



في الليلة التي اعترف فيها الأمير تشارلز علنًا بخيانته، تصدرت ديانا عناوين الصحف بفستان أسود جريء مكشوف الكتفين من تصميم كريستينا ستامبوليان - إطلالة ستُصبح أسطورية.

ومع ذلك، كان هناك فستان أسود قصير آخر في خزانة ملابسها يعود إلى ما قبل هذه اللحظة: فستان ارتدته وهي في التاسعة عشرة من عمرها فقط، خلال أول مشاركة رسمية لها مع خطيبها.

في مايو 1981، حضرت الليدي ديانا سبنسر حفلًا خيريًا في قاعة جولدسميث، مرتديةً فستانًا من التفتا بدون حمالات من تصميم ديفيد وإليزابيث إيمانويل، اللذان صمما فستان زفافها لاحقًا.

قبل الحفل، زارت ديانا الاستوديو الخاص بهما لطلب زيّ مناسب لحفل مسائي "راقي". بعد تجربة صدرية سوداء من التفتا الحريري، والتي كانت معروضة بالصدفة، اتضح أن التصميم يناسب عينيها الزرقاوين وشعرها الأشقر.

ولما شعر ديفيد بالقلق من أن الفستان بدون حمالات يكشف عن الكثير من جسدها، صمم لها وشاحًا أسود مطابقًا لتضعه على كتفيها.

وفي مقابلة مع برنامج "توداي"، استذكر تلك اللحظة قائلًا: "في ذلك المساء، عندما شاهدنا الأخبار، توقفت سيارة ليموزين، ونزل منها الأمير تشارلز، وكانت هناك فتاة، فقلت: "هذه هي الفتاة! هذه هي! هذه هي التي صممنا لها الفستان!".

اشتهرت ديانا سابقًا بتفضيلها لألوان الباستيل وأقمشة التول الناعمة، إلا أنها تحولت بشكل ملحوظ نحو أسلوب أكثر رقيًا، مما مثّل العلامات الأولى لتطورها لتصبح أيقونة عالمية في عالم الموضة.

لكن ديانا بدت قلقة، ووصفت الحدث لاحقًا بأنه "مناسبة مروعة"، في تسجيلات لسيرة أندرو مورتون الذاتية "ديانا: قصتها الحقيقية - بكلماتها الخاصة"، تذكرت قلقها قائلة: "لم أكن أعرف هل أخرج من الباب أولًا. لم أكن أعرف ما إذا كان ينبغي أن تكون حقيبة اليد في اليد اليسرى أم اليمنى".

وأضافت: "كنت مرعوبة حقًا - في ذلك الوقت كان كل شيء في كل مكان. أتذكر تلك الأمسية جيدًا. كنت مرعوبة - كدتُ أتقيأ".

ومما زاد من انزعاجها، شعرت ديانا أن فستانها "أصغر بمقاسين" وغير مناسب للحدث.

كان فستانها أسودَ اللون، منخفضَ القصّة، وهو لونٌ انتقده تشارلز، إذ يرتبط عادةً بالحداد.

ووفقًا لمورتون، عانت ديانا من شعورٍ بالخجل طوال الأمسية، وهو ما لاحظته الأميرة غريس، أميرة موناكو.