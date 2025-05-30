إبنة طوني كيوان تشاركه الغناء على المسرح بحفل تخرجها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني طوني كيوان الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إحتفالاً بتخرج إبنته يارا من مرحلة الثانوية العامة.

وإنتشر مقطع فيديو لـ طوني كيوان وقد شاركته إبنته الغناء على المسرح في المدرسة، وقدما سوياً أغنية لـ لبنان.

وعلقت طوني على الفيديو قائلاً: "مبروك حفل تخرّج يارا طوني كيوان".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وتمنوا للشابة الجميلة حياة مليئة بالنجاحات والسعادة، وجاء من بين التعليقات: "ألف مبروك"، "الف مبروك والى الامام. والله يفرحك فيها".



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