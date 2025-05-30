جمال سنان يُعلّق على "خطيئة أخيرة" وبرسالة لندين جابر

ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن المنتج اللبناني جمال سنان حريص من خلال شركته "إيغل فيلمز" على تقديم أعمال متقنة وجميلة، وهذه المرة تعاونت الشركة مع "يانغو" من خلال مسلسل "خطيئة أخيرة" الذي يضم عدد كبير من الممثلين نذكر منهم، عمار شلق، سامر إسماعيل، رشا بلال، ريمي عقل، كارول عبود، إيلي متري، كارلوس عازار، رولا بقسماتي، وغيرهم.



موقع الخليج 365 التقى بالمنتج جمال سنان، اذ أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن مسلسل "خطيئة أخيرة" وتعاونه مع "يانغو"، الى جانب حديثنا عن مسلسل الممثلة ماغي بو غصن الذي سيعرض في رمضان المقبل.

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