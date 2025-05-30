ياسر جلال يحتفل بتخرج إبنته.. أصبحت شابة جميلة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل المصري ياسر جلال بتخرج إبنته "قدرية" من الثانوية العامة بتفوق.

وشارك ياسر جلال الجمهور صورة من إحتفالهما بالتخرج عبر حسابه الخاص، ووجه لها رسالة عبر بها عن حبه قائلاً: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور" بتفوق مشاء الله، فخور بيكي يا دادو".

وعلقت الممثل المصرية حنان مطاوع على المنشور مباركة للشابة الجميلة، وقالت: "الف الف الف مبرووووك قدريه حبيبه قلبي، السنين بتطير، ياااارب عقبال الجامعه وعقبال جلال ويااااارب تشوفهم في اعلي المناصب، مبرووووك يا ياسوره ومبروك ل هبه حبيبتي".

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