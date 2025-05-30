دوا ليبا ونجوم بريطانيا يطالبون ستارمر بمقاطعة إسرائيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه أكثر من 300 شخصية عامة في بريطانيا، من أبرزهم المغنية دوا ليبا، والمذيع الرياضي غاري لينكر، والممثل بينديكت كومبرباتش، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعوه فيها إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، يوم الخميس، أن الرسالة الموجّهة إلى ستارمر دعت إلى “اتخاذ إجراءات فورية لوقف مشاركة المملكة المتحدة في الفظائع التي تُرتكب في غزة”، وطالبت باستخدام “جميع الوسائل المتاحة” لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

كما شدّد الموقعون على أهمية “التعهّد لأطفال غزة” بالعمل على “وقف إطلاق نار فوري ودائم”، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويُذكر أن من بين الموقعين على الرسالة غاري لينكر (64 عاماً)، الذي أثار الجدل مؤخراً بعد تخليه عن تقديم برنامج “مباراة اليوم” على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناول فيه الصراع في غزة.