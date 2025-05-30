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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يجتمع مع سلمى أبو ضيف في السينما بعد تعاونهما بالدراما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالجمعة، 30 مايو 2025 10:00 ص
تحضيرات فيلم اذما
أحمد داود وسلمى أبو ضيف تعاونا سابقاً فى الدراما خلال مسلسل "زينهم" الذى تم عرضه عام 2023، ودارت أحداثه حول أحمد داود الذي يعمل طبيب شرعى يواجه أحداثًا غريبة أثناء تشريح الجثث في المشرحة، وفى نفس الوقت يرفض فكرة الزواج رغم ضغط اهله عليه، حتى تعرف على جميلة (سلمى أبو ضيف) وتطورت علاقتهما ووقع داود في حبها ولكن الأخيرة أردات أن تكون علاقتهما صداقة فقط حتى تغيرت الأمور بعد ذلك.
مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.
احمد داود وسلمى ابو ضيف من مسلسل زينهم
وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "الهوى سلطان" الذى جمعه بالنجمة منة شلبى وحقق نجاحاً كبيراً بتخطى ايراداته 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.
وفي سياق آخر، تتعاون سلمى أبوضيف مع الروائي محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.
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