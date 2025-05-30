شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يجتمع مع سلمى أبو ضيف في السينما بعد تعاونهما بالدراما والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع النجم أحمد داود مع النجمة سلمى أبو ضيف في السينما خلال فيلم "اذما" الذي يتواصل تحضيراته في الوقت الحالي تمهيداً لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك بعدما تعاونا الثنائي أحمد داود وسلمى أبو ضيف في الدراما العام قبل الماضي خلال مسلسل "زينهم" وشكل سوياً ثنائية لافته ليعودا مرة أخرى معاً ولكن على شاشة السينما.

فيلم "إذما" مقتبس عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020 وحققت نجاحاً وانتشاراً كبير، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة كمؤلف وسيناريست، والفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.



تحضيرات فيلم اذما

أحمد داود وسلمى أبو ضيف تعاونا سابقاً فى الدراما خلال مسلسل "زينهم" الذى تم عرضه عام 2023، ودارت أحداثه حول أحمد داود الذي يعمل طبيب شرعى يواجه أحداثًا غريبة أثناء تشريح الجثث في المشرحة، وفى نفس الوقت يرفض فكرة الزواج رغم ضغط اهله عليه، حتى تعرف على جميلة (سلمى أبو ضيف) وتطورت علاقتهما ووقع داود في حبها ولكن الأخيرة أردات أن تكون علاقتهما صداقة فقط حتى تغيرت الأمور بعد ذلك.