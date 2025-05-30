ياسر جلال يحتفل بتخرج ابنته من الثانوية العامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 10:18 صباحاً - في ظهور نادر لزوجته وابنته، احتفل الفنان ياسر جلال بتخرج ابنته “قدرية” من الثانوية العامة الألمانية بتفوق بجلسة تصوير بزي التخرج التقطت داخل منزله.

ونشر ياسر جلال صورا من الاحتفال عبر حساباته على السوشيال ميديا وعلق قائلا: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور" بتفوق ما شاء الله.

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مسلسل "جودر" في رمضان 2025

وشارك الفنان ياسر جلال ببطولة مسلسل «جودر 2»الذي تم عرضه موسم رمضان 2025 الماضي،وشاركه البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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