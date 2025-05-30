ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة: وجدت الشخص المناسب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 10:18 صباحاً - كشفت الإعلامية ريا أبي راشد عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أنها تقترب من خوض تجربة التمثيل لأول مرة، بعد تقديمها عددًا من الأدوار الصوتية فقط.

وقالت ريا أبي راشد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "مؤخرًا اتعرض عليَّ ويمكن أخوض تجربة التمثيل، لكن مش دور رئيسي".

أوضحت ريا أبي راشد سبب تفكيرها في خوض تجربة التمثيل قائلة: "لأنه أفتكر لقيت الشخص المناسب لخوض تجربة التمثيل معه، وما فيني أقول هو مين لأنه ما تأكد أي شيء".

وأضافت ريا أبي راشد: "هذه فرصة مناسبة لأعرف إذا عندي موهبة بالتمثيل أم لا، والدور سيكون ضمن عمل عربي".

وسبق أن استعادت ريا أبي راشد ذكرياتها مع مهرجان كان السينمائي الدولي، في لقاء خاص وعفوي مع كاميرا مجلة "الخليج 365" وذلك على هامش تواجدها في فعاليات النسخة الـ 78 من المهرجان، حيث كشفت عن أول غلاف صورته لـ"الخليج 365" كان من مهرجان كان معبّرة عن سعادتها بهذه العلاقة الدائمة والمستدامة بينها وبين المجلة.

وكشفت ريا أبي راشد أنها حضرت مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى في عام 1997 وكانت وقتها الدورة الـ 50 مشيرة إلى أنها تتذكر بأن المخرج المصري العالمي يوسف شاهين تم تكريمه في هذه الدورة بإعطائه جائزة المهرجان الكبرى، وقالت:"على أيام" كان بروس ويليس وديمي مور مايزالان متزوجين. وكان موجوداً مايكل جاكسون". مضيفة أنها كانت وقتها مستمتعة للغاية بالتواجد لتغطية الحدث والمتابعة مع المصورين، ورؤية النجوم قبل "أن يكون لدينا كل هذا العدد من اللقاءات مع النجوم كما في الوقت الحالي".

أول مقابلة كبرى في مهرجان كان

وتابعت ريا أبي راشد بأنها كانت صغيرة عندما تواجدت للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي الدولي. وتذكرت ريا أول مقابلة أجرتها في مهرجان كان السينمائي الدولي، مع النجمة العالمية سيغورني ويفر وكان خلال الدورة الـ 50 عام 1997، قائلة:"كنت أتوتر كثيراً في اللقاءات التي أجريتها في بداياتي، فكل مقابلة بالنسبة لي كانت مناسبة وحدثاً كبيراً".

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وعن تغيير مكان فعاليات مهرجان كان عما كانت عليه في الماضي، قالت ريا أبي راشد بأن الاختلاقات ليست كبيرة خاصة وأن الفرنسيين يحبون الأفلام خاصة في أيام العطلة حيث يأتي جمهور كبير إلى كان لمشاهدة فيلم أو التقاط صورة مع نجمهم المفضل، خاصة وأنه في الماضي كان النجوم يسيرون في جنبات المكان بشكل طبيعي ويحتكون بالجمهور أكثر. مؤكدة على أن الناس لديها نفس الحماس للمهرجان ولا يوجد شيء تغير.

الخليج 365 تلتقي ريا أبي راشد في حفل المرأة في السينما

وكانت "الخليج 365" قد التقت بالاعلامية ريا أبي راشد خلال حفل المرأة في السينما Women In Cinema الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على هامش مهرجان كان السينمائي 2025، وتحدثت فى لقاء خاص، عن التجهيزات والترتيبات التي تقوم بها قبل تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجانات والأحداث الفنية الهامة.

وقالت ريا أبي راشد:" باعتباري إعلامية وهناك أضواء مسلطة عليّ وأقدم برنامج سكوب مع ريا، فالتجهيزات تكون مع فريق عمل البرنامج صباحاً وليلاً قبل أي حدث كبير، والحقيقة أنا محظوظة بالأشخاص الذين يعملون معي لأنهم يعتنون بي ويساعدونني كثيراً".

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وعن السينما وأكثر ما تحبها فيها كشفت ريا أبي راشد أنها تستطيع خلال السينما الخروج من الواقع عبر صالة سينمائية تجلس فيها وتسافر مع الأفلام إلى عالم آخر، مشيرة إلى أن ذلك يجعلها تبتعد عن المشاكل اليومية الحياتية وترى ما يحدث في العوالم الأخرى، مشددة على أن عالم السينما هو الذي خلق لديها الشغف طوال السنوات الماضية.

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