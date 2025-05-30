ريهام سعيد تُنهي خلافها مع الدكتور نادر صعب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أنه تم الصلح بينها وبين طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بعد أن اتهمته بتشويه وجهها وإحداث عاهة مستديمة، نتيجة خطأ طبي.



وشاركت ريهام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها برفقة شقيقة الدكتور نادر صعب، وأرفقته بتعليق أعلنت فيه عن الصلح معه، وقالت إن السلام النفسي هو أهم شيء في الكون.

وكتبت ريهام سعيد في تعليقها: "في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتور نادر صعب وهدي أخته أهلا وسهلا في مصر، راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون".

كما توجهت بالشكر إلى زوجة د. نادر صعب، مقدمة البرامج أنابيلا هلال، قائلة: "شكرا جزيلا لك أنابيلا".