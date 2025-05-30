رغم نفيها المتكرر.. أمينة خليل تحتفل بزواجها من أحمد زعتر سراً

ميرنا وليد - بيروت - فرضت الممثلة المصرية أمينة خليل حالة من الغموض والتكتم الشديد حول علاقتها بالمصور أحمد زعتر، إذ امتنعت عن اعلان خطوبتهما التي تمت قبل عدة أشهر، ونفت مرارًا الشائعات التي تحدثت عن اقتراب موعد زفافها.

وعلى الرغم من هذا النفي، عادت الأحاديث حول ارتباط الثنائي إلى الواجهة، بعدما ظهرا سويًا على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، حيث التقطا عددًا من الصور التذكارية معًا الا ان الخبر الأهم ان مصادر عدة للصحافة المصرية أكدت ان عقد القران تم أمس الخميس وانهما سيحتفلان بزفافهما بحفل خاص جداً نهاية هذا الأسبوع.

ورغم عدم وضوح الصورة الا ان الأدلة كلها تؤكد هذا الخبر خصوصاً بعد أن نشرت الممثلة المصرية جميلة عوض الاسبوع الماضي صورًا من ليلة الحنة الخاصة بأمينة خليل، مؤكدة بشكل غير مباشر صحة الأنباء حول اقتراب موعد الزفاف.

وتحدثت المعلومات عن سبب رغبة أمينة خليل إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء، وهي انها ارتبطت مرتين من قبل وفشلت في علاقتين اذ كانت قد عقدت قرانها في عام 2015 على البطل الرياضي المصري كريم الخشاب، لكن العلاقة لم تدم طويلًا وانتهت بالانفصال بعد فترة وجيزة لذا تود هذه المرة أن تبقي علاقتها بعيدة عن الاعلام لكي تركز على نجاحها.